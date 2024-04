Itália abre processo na UE contra Áustria por restrições

ROMA, 3 ABR (ANSA) - A Itália abriu nesta quarta-feira (3) um processo inédito na União Europeia contra as restrições de tráfego de veículos pesados impostas pela Áustria no Passe do Brennero, localizado a cerca de 80 quilômetros a norte de Bolzano.

O vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, afirmou que ativou pela primeira vez um procedimento previsto nos tratados da UE que permite um Estado-Membro recorrer ao Tribunal de Justiça do bloco quando acredita que outro país não cumpriu uma das suas obrigações.

"As proibições unilaterais da Áustria são inaceitáveis e insustentáveis porque bloqueiam o principal eixo de ligação entre o sul e o norte da Europa e também somos confrontados com a inércia plurianual da Comissão Europeia, o que é vergonhoso depois de quatro anos à espera de uma solução negociada que não chegou", disse Salvini.