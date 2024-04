Itália e Brasil se unem em seminário sobre políticas públicas

Por esta razão, o primeiro dos três "painéis" que se sucederam no salão renascentista do Auditório do Palazzo Pamphilj, na Piazza Navona, centrou-se no exemplo do "Código Rosa" adotado na Itália, que permite um caminho dedicado em unidades de saúde para mulheres, mas também para crianças e pessoas vulneráveis, vítimas de violência. E também no "Código Vermelho", a lei em vigor desde 2019 que "reforça a proteção de todos aqueles que sofrem violência, perseguição e maus-tratos".

"São experiências importantes para nós no Brasil", comentou Mosca.

Em especial, Vittoria Duretti e Antonio D'Urso, autoridades de saúde da Toscana, região onde o procedimento foi testado com sucesso de 2010 a 2014, falaram sobre o Código Rosa antes de torna-se lei nacional em 2016.

Entre os que se pronunciaram também estava a deputada Debora Serracchiani: "O importante é que a violência de gênero seja prevenida também no Brasil, porque isso é o que em parte já está acontecendo na Itália. Acredito que esta possibilidade de nos compararmos serve para nos pegarmos nas melhores práticas de um país para tentarmos exportá-las para o outro, e vice-versa", afirmou a parlamentar do Partido Democrático (PD) à ANSA.

Um segundo painel envolveu uma discussão sobre políticas alternativas à prisão, enquanto um terceiro abordou parcerias comerciais e legislativas entre os dois países.

"Desde que chegou, há alguns meses, o embaixador Mosca fez deste esplêndido local um lugar de encontro e discussão, de arte e música e também de interações políticas e institucionais entre a Itália e o Brasil", especialmente no aniversário de 150 anos da primeira migração italiana para solo brasileiro, no ano em que Roma preside o G7 e Brasília o G20", destacou Porta, presidente do grupo de amizade Itália-Brasil do União Interparlamentar italiana, organizadora do evento, juntamente com o deputado brasileiro Biondini, que lidera o Grupo de Amizade Ítalo-Brasileiro do Parlamento do Brasil.