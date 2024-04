Ministros da Otan discutem fundo de US$ 100 bi para Ucrânia

BRUXELAS, 3 ABR (ANSA) - Os ministros de Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reúnem entre esta quarta e quinta-feira (3 e 4) para discutir apoio militar à Ucrânia, especialmente a possibilidade de criação de um fundo de cinco anos de US$ 100 bilhões nos próximos cinco anos.

O fundo, que precisa ser aprovado pelos 32 integrantes, seria um dos "sinais tangíveis" de apoio a Kiev e poderia desempenhar um papel importante na próxima cúpula, que será realizada em Washington.

"Hoje discutimos a preparação para a cúpula de julho, começando pela Ucrânia. Este é um momento decisivo. Os ucranianos não estão com falta de coragem, estão ficando sem munições. Precisamos aumentar imediatamente nosso apoio e garantir que seja duradouro", disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.