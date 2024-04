Papa expressa 'profundo pesar' por ataque de Israel contra ONG

"Rezo por eles e por suas famílias e renovo o apelo para que seja permitido àquela população civil exausta e sofrida o acesso a ajudas humanitárias e para a libertação imediata dos reféns", acrescentou.

O ataque ao comboio da World Central Kitchen provocou consternação no mundo e aumentou os questionamentos contra o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, que reconheceu o erro do Exército, mas disse que esse tipo de coisa "acontece" em uma guerra.

Durante a audiência geral, o Papa também alertou contra uma possível ampliação do conflito no Oriente Médio, em referência velada ao ataque de Israel que deixou mais de 10 mortos no edifício consular da embaixada do Irã em Damasco, na Síria, na última segunda-feira (1º).

"Que se evite qualquer tentativa irresponsável de ampliar o conflito na região", disse o pontífice. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.