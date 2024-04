Pico da epidemia da dengue passou, diz governo

(ANSA) - BRASÍLIA, 03 APR - O Ministério da Saúde informou que a maior parte das 27 unidades da federação já passou do pico da epidemia de dengue, doença que atingiu mais de 2,6 milhões de pessoas no Brasil em 2024. Sete estados apresentam tendência de queda nos casos, além do Distrito Federal, que concentra a maior incidência no país, com 235 contágios por cada 100 mil habitantes, e já contabiliza mais de 120 mil infectados neste ano.

Outros 12 estados têm tendência de estabilidade, porém sete ainda apresentam uma curva ascendente, sendo seis no Nordeste.

"Estamos vendo que o pico passou na maior parte dos estados que começaram antes. A gente tem ainda o Nordeste em crescimento, vamos avaliar ainda uma semana para ver a consolidação dessa queda", declarou a secretária em Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério, Ethel Maciel.