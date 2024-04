Polônia convoca embaixador de Israel por ataque a ONG

"A grande maioria dos poloneses mostrou total solidariedade com Israel após o ataque do Hamas. No entanto, vocês estão colocando essa solidariedade a um teste realmente difícil. O trágico ataque aos voluntários e a reação despertam uma raiva compreensível", escreveu o premiê.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, defendeu que o ataque aéreo que matou os voluntários da WCK foi trágico e não intencional, mas minimizou o episódio alegando que "isso acontece na guerra".

Já Herzi Halevi, principal general do Exército israelense, pediu desculpas pelo caso e definiu um ataque como "um erro de identificação". O militar acrescentou que as forças do país concluíram um interrogatório preliminar. (ANSA).

