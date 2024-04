Presença de turistas estrangeiros na Itália cresce 17% em 1 ano

As chegadas de pessoas dos Estados Unidos, do Brasil e da Austrália tiveram um forte crescimento no ano passado, enquanto os fluxos turísticos da China e do Japão ainda estão em lenta recuperação.

A pesquisa apontou que diversos viajantes chegam em território italiano procurando experiências pouco convencionais, como passeios em áreas montanhosas e lagos.

Além da região da Campânia, que inclui a Costa Amalfitana, o interesse dos turistas pela Toscana, Lombardia, Vêneto e Sicília disparou em 2023, principalmente pelos itinerários gastronômicos. (ANSA).

