Rede social de Trump foi 'salva' por magnata russo-americano

Nesta quarta (3), Trump ainda moveu um processo contra Andy Litinsky e Wes Moss, co-fundadores da rede, por "má administração" nas fases iniciais da plataforma, e pediu a remoção deles como acionistas.

Em documentos apresentados ao tribunal da Flórida, a Trump Media & Technology Group Corp alega eles cometeram erros significativos que causaram atrasos no lançamento público da empresa, recentemente listada na bolsa, e, portanto, deveriam perder suas ações.

Os dois, ex-competidores do programa de Trump "The Apprentice" (O Aprendiz), propuseram a ideia da rede social ao magnata depois que ele foi banido do X (então Twitter) após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

"Esta foi uma oportunidade fenomenal para Moss e Litinsky.

Sem o presidente Trump, o Truth Social seria impossível", diz o processo. (ANSA).