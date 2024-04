Ucrânia ameaça destruir principal ponte da Crimeia

ROMA, 3 ABR (ANSA) - A Ucrânia planeja explodir a principal ponte da Crimeia que liga a península à Rússia, informou uma fonte da inteligência militar de Kiev ao jornal "The Guardian" nesta quarta-feira (3).

Segundo o relato, as autoridades ucranianas querem realizar "a terceira tentativa de explodir a ponte do estreito de Kerc" no primeiro semestre de 2024. "Sua destruição é inevitável", declarou a fonte.

Para Kiev, a ponte é um símbolo odiado da anexação do Kremlin. A sua destruição fortaleceria a campanha da Ucrânia para libertar a Crimeia e aumentaria a moral dentro e fora do campo de batalha, onde as forças ucranianas estão em apuros.