Violência em Gaza prejudica segurança de Israel, diz Itália

ABIDJAN, 3 ABR (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, expressou nesta quarta-feira (3) sua preocupação com a guerra no Oriente Médio e afirmou que a violência na Faixa de Gaza é um obstáculo à segurança de Israel.

"Estamos preocupados com a situação no Oriente Médio depois do desastroso dia da vergonha de 7 de outubro. Um dia de vergonha, com ataques do Hamas contra cidadãos indefesos, crianças, mulheres e idosos e depois, com a reação de Israel com sofrimentos muito graves para a população de Gaza", afirmou ele em Abidjan, na primeira parada de sua visita à África.

De acordo com Mattarella, esta é uma "condição que corre o risco de criar obstáculos em vez de facilitar as perspectivas de segurança de Israel e a possibilidade de construção de um Estado palestino, para o qual apenas resta a solução "dois povos, dois estados".