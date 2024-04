Biden sobe tom com Netanyahu e destaca 'cessar-fogo imediato'

O comunicado ainda revelou que Biden disse ao premiê israelense que um cessar-fogo imediato no enclave palestino é "essencial para estabilizar e melhorar a situação humanitária e proteger civis inocentes".

Já em relação ao ataque aéreo de Israel em Gaza que matou sete voluntários da ONG World Central Kitchen (WCK), o presidente dos EUA afirmou que o episódio é "inaceitável".

Além das duras cobranças pelas ações das forças israelenses, Biden também conversou com Netanyahu sobre as "ameaças públicas iranianas". O democrata garantiu que Washington "apoia fortemente" Israel neste caso.

Por fim, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, admitiu que o telefonema entre os dois líderes aconteceu em meio a uma "crescente frustração" do chefe de Estado norte-americano com o premiê. (ANSA).

