Brasil expressa 'consternação' com ataque de Israel a ONG

Na nota, o Itamaraty também "deplora as mortes de civis e trabalhadores de saúde palestinos e os danos causados por ação militar que resultou na destruição do hospital Al-Shifa, em contexto no qual a assistência médica à população de Gaza é fundamental".

"O governo brasileiro reitera o firme repúdio a toda e qualquer ação militar contra alvos civis, sobretudo aqueles ligados à prestação de ajuda humanitária e de assistência médica", afirma o comunicado. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.