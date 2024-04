Dinamarca fecha estreito de navegação após falha em míssil

ROMA, 4 ABR (ANSA) - A Dinamarca informou nesta quinta-feira (4) que uma "falha de míssil" a bordo de um navio da Marinha provocou o fechamento do espaço aéreo e das rotas de navegação perto do estreito de Grande Belt, principal do país, entre as ilhas de Funen e Zelândia.

A Autoridade Marítima Nacional emitiu um aviso aos navios para que evitem o estreito, pelo risco de "queda de fragmentos de mísseis".

Em um comunicado, o Exército explicou que o problema com o míssil ocorreu "durante um teste obrigatório, no qual o lançador de mísseis é ativado e não pode ser desativado": "Enquanto não for desativado, há o risco de que o míssil seja lançado a poucos quilômetros de distância".