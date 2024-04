Escândalo de compra de votos prende 8 no sul da Itália

Os dois são acusados de corrupção eleitoral no âmbito de uma investigação da Direção Distrital Antimáfia, por suposta compra de votos nas eleições municipais de Grumo Appula e de Triggiano, entre 2020 e 2021.

A investigação começou após terem sido descobertos, em uma lata de lixo, fragmentos de fotocópias de documentos de identidade e documentos de código fiscal (equivalentes aos CPFs no Brasil).

Embora não tenha sido presa, Maurodinoia também é investigada e pediu demissão da gestão regional e dos organismos de sua sigla, o Partido Democrático (PD).

Segundo as apurações, os votos teriam sido comprados por até 50 euros (R$ 272, na cotação atual).

No caso de 2020, o esquema teria beneficiado o então secretário de Segurança e Polícia Municipal, Nicola Lella, que acabou preso em 2021, foi solto, e agora retornou ao cárcere.

Lá, foram encontradas duas folhas com listas de eleitores catalogados por nome, sobrenome, data de nascimento, celular e seção eleitoral, com anotações de "ok" ao lado dos que já haviam recebido os 50 euros.