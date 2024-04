Filme brasileiro retrata busca por raízes na Itália

SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) - Um novo filme ítalo-brasileiro conta a história de três mulheres de diferentes gerações em busca do amor e de suas raízes na região da Basilicata, no sul da Itália.

"Loucos Amores Líquidos", dirigido por Alexandre Avancini, produzido por Daíse Amaral e estrelado por Eriberto Leão, Ângela Vieira e Paloma Bernardi deve estrear no fim do segundo semestre de 2024, quando se celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

O longa é ambientado em Poços de Caldas e Diamantina, em Minas Gerais, e na Basilicata e promete mergulhar nas complexidades das relações humanas, tendo como fio condutor o turismo de raízes através da arte, arquitetura, gastronomia e música.