Finlândia prorroga fechamento de fronteira com Rússia

Diversos países que fazem fronteira com a Rússia, como a Polônia, denunciaram Moscou e Belarus de adotarem essa prática para responder as sanções impostas pela União Europeia.

A Finlândia fechou as suas fronteiras com a Rússia pela primeira vez no final do ano passado, após o número de migrantes que chegaram no país ter crescido exponencialmente. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.