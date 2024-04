Guia turístico destaca raízes italianas em São Paulo

"A presença da cultura italiana é marcante em todas as áreas, são 13 milhões de descendentes apenas em São Paulo", afirma Roberto de Lucena, secretário estadual de Turismo e Viagens. Entre as atrações listadas no guia estão a festa da Achiropita, que atrai milhares de pessoas por ano para o bairro do Bixiga, na capital paulista, o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e o Museu da Imigração, situado na antiga hospedaria por onde passaram centenas de milhares de italianos.

Outros destaques são o Memorial do Imigrante Italiano Tuto Gasparini, em Vinhedo, que estampa a capa da publicação, a cidade de Pedrinhas Paulista, com diversos monumentos em homenagem a Roma, e a réplica da Fontana di Trevi em Serra Negra, além de inúmeros festivais de cultura e gastronomia italiana por todo o interior paulista. (ANSA).

