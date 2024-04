Haiti prorroga estado de emergência por 1 mês

Porto Príncipe e a sua província continuam a ser vítimas de ataques de gangues armadas que operam principalmente dentro da coligação "Vivre Ensamble", liderada por Jimmy Chérizier, mais conhecido como Barbecue, e que nos últimos dias tentaram penetrar, sem sucesso, no Palácio Nacional.

"Durante a vigência do estado de emergência serão proibidas todas as manifestações em vias públicas, dia e noite, no departamento. A polícia foi ordenada a utilizar todos os meios legais ao seu alcance com vista a fazer cumprir o recolher obrigatório e a prender todos aqueles que o violarem", diz o decreto. (ANSA).

