Illy leva café certificado do Cerrado Mineiro para Art Paris

SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) - A empresa italiana illycaffè levou para a Art Paris, principal feira de arte moderna e contemporânea do mundo, o primeiro café com certificação de origem 100% proveniente da agricultura regenerativa, feito com grãos do Cerrado Mineiro.

O evento acontece de 4 a 7 de abril, no Grand Palais Éphémère, na capital francesa, e visitantes e expositores de 25 países, representando 136 galerias de arte, terão a chance de provar o illy Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, que estará disponível nos bares da feira, na sala VIP e na bicicleta illy estacionada fora da área de exposição.

Além disso, os participantes poderão conhecer a mais recente illy Art Collection, linha de xícaras artísticas da marca de Trieste, assinada pelo sul-coreano Lee Ufan.