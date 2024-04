Itália apoia premiê da Holanda como secretário da Otan

BRUXELAS, 4 ABR (ANSA) - A Itália declarou apoio à candidatura do primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, para secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A escolha do substituto do norueguês Jens Stoltenberg, no cargo desde outubro de 2014, é um dos temas na pauta da reunião de chanceleres da aliança militar, que termina nesta quinta-feira (4), em Bruxelas.

"Conversamos ontem [3] sobre o próximo secretário-geral e reiteramos nossa posição a favor do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte", declarou o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani.