Kristalina Georgieva é única indicada para direção do FMI

ROMA, 4 ABR (ANSA) - A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, é a única candidata proposta pelos Estados-membros para o próximo ciclo de gestão.

A informação foi anunciada pelo conselho de administração da instituição sediada em Washington em comunicado à imprensa.

"O conselho de administração seguirá o processo de designação com uma entrevista com a candidata pelos membros do conselho. O objetivo é finalizar o processo o mais rápido possível, até o final de abril", diz o comunicado.