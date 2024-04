Macron diz não ter dúvida de que Rússia tem Olimpíadas como alvo

PARIS, 4 ABR (ANSA) - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que não tem dúvidas de que a Rússia tentará atingir os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, principalmente em termos de desinformação.

O mandatário participou nesta quinta-feira (4) da inauguração do Cento Aquático Olímpico de Saint-Denis, no norte da capital francesa, e foi perguntado sobre as chances de Moscou afetar de alguma forma o megaevento esportivo.

"Não tenho nenhuma dúvida, particularmente em termos de informação. Moscou alimenta todos os dias a tese de que não conseguiremos fazer isto ou aquilo, então devemos permanecer firmes", comentou Macron.