Maduro promulga lei que anexa Essequibo à Venezuela

O líder venezuelano alertou que o novo instrumento jurídico, que qualificou de "maravilhoso" e será cumprido em todas as suas partes, é obrigatório, legal e faz parte do quadro jurídico do país para o seu funcionamento, tanto da política interna como externa deste governo".

Além disso, indicou que a empresa de petróleo "ExxonMobil, o Comando Sul e o presidente da Guiana estão muito errados com a Venezuela em sua posição de desapropriação imperial, bélica e ameaçadora.

"Face a face mostramos ao presidente da Guiana (Irfaan Ali) os documentos históricos que sustentam nossa posição de como a Sentença Arbitral de 1899 é nula, sem efeito, anacrônica. A Venezuela não a reconhece e nunca a reconhecerá", enfatizou.

Neste sentido, Maduro destacou que a Guiana não é governada por Irfaan Ali, mas sim pelo Comando Sul, pela CIA e pela Exxon Mobil, e denunciou a instalação de bases militares secretas.

De acordo com ele, os Estados Unidos instalaram bases militares e da CIA na região de Essequibo, território rico em minerais e depósitos de petróleo, do qual Caracas reivindica soberania.

"Temos informações de que bases secretas do Comando Sul e da CIA foram instaladas no território de Essequibo para preparar ataques contra a população venezuelana", diz um comunicado da presidência.