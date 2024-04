Meloni joga vôlei em encontro com atletas de equipes italianas

ROMA, 4 ABR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, passou alguns minutos jogando vôlei no pátio do Palazzo Chigi, sede do governo, após um encontro com as delegações de quatro times femininos do país.

Meloni, que é apaixonada por vôlei e até sonhou em ser jogadora profissional durante a adolescência, recebeu na capital italiana alguns membros das equipes do Imoco Conegliano, do Allianz Vero Volley Milano, do Reale Mutua Fenera Chieri e do Igor Gorgonzola Novara.

A chefe de governo participou de uma rodinha e trocou alguns passes com as jogadoras Kaja Grobelna, Ofelia Malinov, Joanna Wolosz, Monica De Gennaro, Myriam Sylla, Paola Egonu, Cristina Chirichella e Anna Danesi.