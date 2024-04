Ministro italiano comete gafe ao confundir Nova York com Londres

Posteriormente, o chefe da pasta da Cultura do país emitiu um comunicado para explicar o equívoco, atribuindo-o à emoção do momento e manifestando a intenção de ter maior cuidado para evitar erros semelhantes no futuro.

"A fortíssima emoção vivida ao apresentar este grande projeto e a resposta ao meu colega do Times tiveram em mim, por um instante, o efeito de 'mover' a praça das mil luzes de Nova York até às margens do Tâmisa", afirmou. (ANSA).

