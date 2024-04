Morre Gaetano Pesce, estrela do design italiano

ROMA, 4 ABR (ANSA) - Morreu aos 84 anos de idade o designer, arquiteto e artista italiano Gaetano Pesce, tido como um dos mais brilhantes de sua geração.

Nascido em La Spezia, em 1939, Pesce vivia em Nova York, nos Estados Unidos. "É com o coração pesado que anunciamos a morte do visionário criador Gaetano Pesce", diz uma publicação no Instagram do designer.

"Ao longo de seis décadas, Gaetano Pesce revolucionou os mundos da arte, do design e da arquitetura e os espaços entre essas categorias. Sua originalidade é inigualável", acrescenta o texto.