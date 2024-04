Negociações com Israel estão em 'ponto morto', diz Hamas

ROMA, 4 ABR (ANSA) - O representante do Hamas em Beirute, Osama Hamdan, afirmou nesta quinta-feira (4) que as negociações com Israel sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza "estão em ponto morto".

Durante uma coletiva de imprensa na capital libanesa, ele confirmou que "até agora não houve progresso nas negociações e que elas estão paralisadas, apesar da alta flexibilidade positiva demonstrada [pelo Hamas] para facilitar a obtenção de um acordo".

Segundo Hamdan, a "posição de negociação" do grupo fundamentalista é a apresentada no último dia 14 de março as mediadores do Egito e do Catar.