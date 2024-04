Número de mortos após terremoto em Taiwan sobe para 10

PEQUIM, 4 ABR (ANSA) - Subiu para 10 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan, no Sudeste Asiático, enquanto as autoridades locais continuam as operações de resgate na região, informou um balanço atualizado nesta quinta-feira (4).

Segundo dados do Centro de Respostas e Desastres, ao menos 1.060 pessoas ficaram feridas e 38 permanecem desaparecidas depois do abalo sísmico que teve epicentro perto do condado de Hualien, o mais atingido pelo fenômeno.

As equipes de emergência ainda tentam resgatar pessoas presas em escombros bloqueados por destroços, principalmente em uma área montanhosa e tornada impermeável por danos à infraestrutura rodoviária.