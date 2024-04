São Paulo recebe 3ª edição do 'Carbonara Day'

SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) - São Paulo recebe no próximo sábado (6) a terceira edição do "Carbonara Day", data criada para promover um dos pratos mais famosos da gastronomia italiana.

Realizado pela Rete Gastronomica da Câmara de Comércio Italiana na capital paulista (Italcam), o evento reunirá 19 restaurantes que aceitaram o desafio de preparar o macarrão à carbonara com ingredientes tradicionais e sabor autêntico, com preços que vão de R$ 58 a R$ 114.

Dessa forma, os clientes podem esperar um prato com guanciale (bochecha/papada de porco) em vez de bacon (a panceta também é aceita) e sem creme de leite, já que a cremosidade do molho é obtida com gemas de ovos e queijo pecorino.