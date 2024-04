Água retorna às Termas de Caracalla após 1,5 mil anos

Com um financiamento inicial de 8 milhões de euros (R$ 43,9 milhões) provenientes do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr), da Superintendência e do Ministério da Cultura, o projeto inclui entre seus primeiros passos a reabertura da antiga entrada da Via di Caracalla, a que os antigos romanos utilizavam há dois mil anos, com uma nova bilheteria e duas áreas verdes abertas para a cidade.

O plano é que, no futuro, as estruturas sejam abertas ao público.

A inauguração oficial será no próximo dia 13 de abril, com uma apresentação do corpo de dança Aterballetto, uma exposição fotográfica e uma série de encontros sobre o tema do mito grego de Narciso - não por acaso, o personagem belo e vaidoso que morreu admirando o próprio reflexo em um espelho d'água. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.