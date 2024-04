BC da Itália mantém previsão de alta de 0,6% no PIB em 2024

"Os efeitos positivos de suposições mais favoráveis sobre os preços das commodities e as taxas de juros seriam em grande parte compensados pela mais acentuada desaceleração da atividade no setor da construção, resultante da progressiva reestruturação dos incentivos à requalificação energética de imóveis", crê a instituição.

"Os gastos das famílias, após a forte queda registrada no final de 2023, teriam voltado a crescer no primeiro trimestre e continuariam a aumentar posteriormente a taxas ligeiramente superiores às do PIB, beneficiando-se da recuperação do poder de compra." "Os investimentos desacelerariam significativamente, freados pelo aumento dos custos de financiamento, por condições mais rígidas de acesso ao crédito e pela redução dos incentivos à requalificação das habitações", disse o Bankitalia, concluindo que "o efeito desses fatores seria em parte compensado pelo impulso das medidas do Plano Nacional de Retomada e Resiliência (Pnrr)". (ANSA).

