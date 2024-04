Antes de tudo isso, no entanto, a marca será a principal estrela da exposição "Do Coração às Mãos", de curadoria da professora Florence Muller, que é dedicada às criações de Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

A mostra será aberta ao público em Milão no próximo domingo (7) e vai até o dia 31 de julho.

"A exposição nos permite mergulhar no mundo da criatividade e do conhecimento artesanal que sempre caracterizou esta prestigiada marca de moda italiana fundada há 40 anos em nossa cidade. As obras expostas mostram as diversas facetas da cultura italiana que inspiram o seu trabalho, sempre caracterizado pelo encontro original entre inovação e tradição", disse o prefeito de Milão, Giuseppe Sala. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.