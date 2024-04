Embaixada de Israel na Itália é fechada por risco de ataque

"Dias complexos nos aguardam, não é certo que o pior já tenha ficado para trás", admitiu o chefe da inteligência militar, Aharon Aliva.

Segundo Hagari, o governo de Israel está pronto para todos os cenários e "as forças estão bem posicionadas em formações defensivas e ofensivas", com "proteção multinível e aeronaves no céu 24 horas por dia".

O Haaretz relata três cenários de possível retaliação: um ataque de drone ou míssil de cruzeiro diretamente do Irã visando a infraestrutura israelense - hipótese que parece menos provável; intensos ataques com mísseis do Líbano ou da Síria através do Hezbollah e outras milícias xiitas ou "ataques às embaixadas israelenses.