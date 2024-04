'Energia limpa de usina nuclear é grande perspectiva',diz Meloni

ROMA, 5 ABR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta sexta-feira (5) que a energia limpa proveniente de usinas nucleares é uma grande perspectiva para o país.

"Uma grande perspectiva, uma grande visão, um grande sonho surge da possibilidade de produzir energia limpa e ilimitada num futuro não muito distante a partir da fusão nuclear", disse ela no evento "Ciência no Centro do Estado", promovido pela Associação Italiana de Cientistas.

Segundo Meloni, "a Itália é a pátria de Enrico Fermi, é incomparável neste campo graças ao know-how, à atividade de pesquisa e desenvolvimento e ao nosso sistema produtivo".