Itália recebe mais de 330 migrantes em 7 barcos em uma noite

Após uma triagem sanitária inicial no cais de Favarolo, o grupo de migrantes foi levado para o centro de registro no bairro de Imbriacola.

Ontem (4), foram registrados 16 desembarques, com um total de 670 migrantes chegando ao território italiano. Desta forma, o número de pessoas acolhidas no centro de migrantes de Lampedusa subiu para 1.263, apesar das constantes transferências de indivíduos para outras partes do país.

A Itália é a principal porta de entrada de migrantes forçados pelo Mediterrâneo no continente europeu, especialmente através da ilha de Lampedusa, situada a apenas cerca de 100 quilômetros em linha reta da Tunísia. (ANSA).

