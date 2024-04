MP pede indiciamento de deputado que disparou arma na Itália

"As investigações preliminares tiveram como objetivo obter informações adicionais de todas as pessoas presentes, além de realizar constatações técnicas do local onde ocorreu os fatos e da arma apreendida", explicou Angela Teresa Camelio, promotora do caso.

Após a conclusão da investigação sobre o episódio, Pozzolo voltou a afirmar que não efetuou nenhum disparo na celebração em Biella.

"Continuo a dizer simplesmente uma coisa, como disse desde o primeiro momento em que fiz declarações espontâneas, aquele tiro não saiu da minha mão", disse. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.