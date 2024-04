Número de mortos em terremoto em Taiwan vai a 12

ROMA, 5 ABR (ANSA) - Subiu para 12 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan no último dia 3 de abril, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (5).

De acordo com a emissora pública de Hong Kong, as equipes de resgate encontraram mais dois corpos em um caminho na montanha no condado de Hualien, o mais atingido pelo terremoto.

O novo boletim da Agência Nacional de Gestão de Calamidades indica que o número de feridos ultrapassou 1,1 mil, enquanto mais de 10 pessoas ainda permanecem desaparecidas.