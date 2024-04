Opositora venezuelana pede apoio à Itália por 'eleições livres'

"Dada a irritante desqualificação que pesa sobre mim, o regime também impediu a inscrição da doutora Corina Yoris como candidata, que conta com o meu apoio e de toda a unidade", denunciou.

Em sua mensagem, a ex-deputada apelou, além da Itália, aos governos da Alemanha, Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Honduras, México, Noruega, Portugal, Reino Unido , África do Sul e São Vicente e Granadinas para pressionarem o governo de Nicolás Maduro a cumprir os acordos de Barbados e a admitir a candidatura do professor Yoris, a quem nomeou como seu substituto para as eleições presidenciais.

"Ainda há tempo para inscrever a Dra. Corina Yoris, ou a minha, como era o mandato dos venezuelanos na escola primária", insistiu.

Yoris não conseguiu registrar a sua candidatura devido à falta de acesso ao sistema automatizado do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

A Plataforma Unitária Democrática (PUD) recebeu uma prorrogação da CNE, que permitiu ao diplomata Edmundo González ser inscrito provisoriamente através do cartão da Mesa de Unidade Democrática (MUD), com o objetivo de proteger os direitos políticos da organização até que a candidatura unitária seja formalizada.

Na carta, a opositora denunciou as graves violações do Acordo de Barbados, como a inabilitação pelo Supremo Tribunal de Justiça (TSJ), a prisão de pelo menos oito membros de sua equipe de campanha e o corte de energia na Embaixada Argentina, onde estavam hospedados seis opositores, entre outros incidentes.