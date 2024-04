Otan expulsa oficiais russos de sede

BRUXELAS, 5 ABR (ANSA) - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou nesta sexta-feira (5) que oficiais russo foram expulsos do quartel-general na aliança sob suspeita de espionagem.

"Na verdade, estavam realizando atividades que não eram diplomáticas, mas de inteligência", disse Stoltenberg, em entrevista ao Bild.

"Estamos adotando medidas para tornar mais difícil para os serviços de inteligência russos realizarem atividades ilegais entre os países da Otan ou dentro deles", acrescentou.