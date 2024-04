Plano para perdoar construção ilegal causa polêmica na Itália

ROMA, 5 ABR (ANSA) - Um projeto do vice-premiê e ministro de Infraestrutura e Transportes da Itália, Matteo Salvini, causou polêmica no mundo político do país e levantou a desconfiança da oposição.

Salvini lançou nesta quinta-feira (4) o chamado plano "salva-casas", um conjunto de normas com o objetivo de colocar de volta no mercado uma série de propriedades.

Na prática, o texto prevê um perdão para os proprietários que tenham realizado pequenas obras de construção ilegais em suas residências.