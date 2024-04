Verstappen lidera treinos livres do GP do Japão

ROMA, 5 ABR (ANSA) - Com a chuva atrapalhando o segundo treino livre do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, em Suzuka, o piloto Max Verstappen, da Red Bull, registrou o melhor tempo dos trabalhos desta sexta-feira (5).

O holandês, que não concluiu a etapa anterior, fez 1m30s056 em sua volta mais veloz e foi acompanhado pelo companheiro de equipe, Sergio Pérez. A Ferrari de Carlos Sainz, vencedor da corrida na Austrália, fechou o top-3.

O TL1 não foi marcado pela grande competitividade, pois a RBR conseguiu garantir as duas primeiras posições sem sustos, mas pela bandeira vermelha provocada Logan Sargeant, da Williams, que escapou da pista e bateu na parede de pneus.