Itália celebra 70 anos do molho à carbonara

ROMA, 6 ABR (ANSA) - Publicada pela primeira vez na Itália em 1954, na revista "La Cucina Italiana", a receita do macarrão à carbonara completa 70 anos.

A criação de um dos pratos símbolos do "made in Italy", cuja origem ainda é motivo de controvérsia, é celebrada neste sábado (6) com a oitava edição do "Carbonara Day", data criada pela associação Unione Italiana Food e pela International Pasta Organization em 2017.

Se para os puristas a receita original prevê apenas cinco ingredientes - macarrão, guanciale (bochecha/papada de porco), queijo pecorino, ovos e pimenta -, existem centenas de variações do prato, inclusive na Itália, onde reinterpretações do molho carbonara costumam provocar polêmicas.