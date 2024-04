México rompe relações com Equador após invasão a embaixada

CIDADE DO MÉXICO, 6 ABR (ANSA) - O governo do México rompeu relações diplomáticas com o Equador após a polícia do país sul-americano invadir a embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas (2013-2018), alvo de um mandado de captura por suspeita de desvio de recursos públicos.

Segundo o mandatário do México, Andrés Manuel López Obrador, a operação constituiu uma "flagrante violação do direito internacional e da soberania" do país, enquanto a chanceler Alicia Bárcena acionou a Corte Internacional de Justiça (CIJ) contra o Equador.

O assalto à embaixada mexicana deixou algumas pessoas feridas, incluindo o encarregado de negócios da sede diplomática, Roberto Canseco, algemado no chão enquanto tentava impedir a ação da polícia.