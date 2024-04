'Veleiro mais belo do mundo' atravessa Cabo Horn pela 1ª vez

ROMA, 6 ABR (ANSA) - O navio italiano Amerigo Vespucci, apelidado de "veleiro mais belo do mundo", dobrou o Cabo Horn, ponto mais meridional da América do Sul, nesta sexta-feira (5), dando continuidade à sua viagem de volta ao mundo para promover o "made in Italy".

A região é conhecida pelo mar agitado devido a perturbações criadas pela proximidade com a Antártida.

"A passagem, realizada pela primeira vez em mais de 90 anos de história do Vespucci, foi possível graças a um planejamento atento e meticuloso da navegação e à avaliação das condições meteorológicas e marítimas", diz um comunicado da Marinha Militar da Itália.