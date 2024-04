SÃO PAULO, 7 ABR (ANSA) - Operadores de telecomunicações no Brasil já foram alertados sobre um possível desligamento do X (antigo Twitter) em todo o país, caso o bilionário Elon Musk cumpra as ameaças feitas nas últimas horas e decida desbloquear perfis desativados por decisão judicial. A informação foi passada à ANSA por fontes que acompanham o caso. (ANSA).

