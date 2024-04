Berrettini espanta jejum e vence ATP de Marrakech

ROMA, 7 ABR (ANSA) - Após sofrer durante meses com recorrentes lesões, o tenista italiano Matteo Berrettini espantou a má fase e conquistou neste domingo (7) o ATP 250 de Marrakech, no Marrocos.

Finalista de Wimbledon em 2021, Berrettini superou no saibro marroquino o espanhol Roberto Carballés Baena, atual campeão do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2.

O italiano, atual número 135 do mundo, chegou a ser o sexto colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) em janeiro de 2022 e faturou seu oitavo título no circuito, o primeiro em quase dois anos. (ANSA).