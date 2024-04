Musk desafia Moraes e ameaça fechar X no Brasil

SÃO PAULO, 7 ABR (ANSA) - O bilionário Elon Musk desafiou a Justiça brasileira e anunciou que vai remover restrições contra perfis no X (antigo Twitter) que foram bloqueados a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em mensagens publicadas na noite de sábado (6), o dono da rede social denunciou uma suposta "censura agressiva" que "viola a lei e a vontade do povo brasileiro". Além disso, divulgou um relatório que acusa Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de tentar "minar a democracia" e de "transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra apoiadores" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tido como inimigo número 1 do bolsonarismo, Moraes determinou nos últimos anos o bloqueio de diversos perfis que publicavam desinformações sobre o sistema eleitoral brasileiro e ataques contra as instituições, como o do empresário Luciano Hang e do blogueiro de extrema direita Allan dos Santos - ambas as contas continuam retidas na manhã deste domingo (7).