UE condena 'violação' de embaixada do México no Equador

QUITO, 7 ABR (ANSA) - O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, condenou a "violação" da embaixada do México em Quito, invadida pela polícia do Equador para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas, que havia recebido asilo político após um mandado de captura no âmbito de uma investigação sobre desvio de recursos.

A ação ocorreu na noite da última sexta-feira (5) e culminou no rompimento das relações diplomáticas entre os dois países.

"Condeno a violação das instalações da embaixada do México em Quito, em um claro descumprimento da Convenção de Viena de 1961", escreveu no X (antigo Twitter) o alto representante da UE para Política Externa. "Faço um apelo a respeitar o direito internacional diplomático", acrescentou Borrell.