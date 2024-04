Verstappen vence GP do Japão; Sainz supera Leclerc e é 3º

"Fizemos uma boa corrida e estou muito feliz. Estamos andando bem e esperamos continuar assim", disse o espanhol.

Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) e o anfitrião Yuki Tsunoda (RB) fecharam a zona de pontuação.

Com a terceira vitória em quatro corridas, Verstappen chegou a 77 pontos no mundial de pilotos, contra 64 de Pérez, 59 de Leclerc e 55 de Sainz, que perdeu o GP da Arábia Saudita devido a uma apendicite.

Entre as equipes, a Red Bull tem 141 pontos, contra 120 da Ferrari, consolidada como segunda força da temporada, e 69 da McLaren. A F1 volta a correr no próximo dia 21 de abril, no GP da China, que volta ao calendário pela primeira vez desde a pandemia de Covid-19. (ANSA).

