Artista brasileira apresenta série em feira fotográfica italiana

Nas imagens, o artista Valerio Fausti posa de maneira a remeter à escultura "O Pensador", do francês Auguste Rodin, simbolizando a humanidade refletindo sobre o destino.

"No entanto, a arte nos diz que o sofrimento se torna estéril até que o transformemos em recurso. A foto é um convite para interromper a cadeia de compromissos conosco mesmos, para ver o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. A serenidade interior, diz a artista, já está dentro de nós, pronta para emergir com coragem, trazendo uma visão positiva mesmo através da dor. No fundo, a felicidade é uma escolha que podemos fazer", prossegue o texto.

Pela primeira vez sob a gestão de Fiere de Parma, a MIA Fair é realizada entre os dias 11 e 14 de abril, no centro de convenções Allianz MiCo, de 12h às 20h30 (horário local).

(ANSA).

